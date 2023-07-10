Мишустин в Екатеринбурге примет участие в выставке "Иннопром"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 июля отправляется в рабочую поездку в Уральский федеральный округ.

Как сообщила пресс-служба правительства, Мишустин вместе с премьерами Белоруссии и Казахстана Романом Головченко и Алиханом Смаиловым 10 июля в Екатеринбурге примет участие в главной стратегической сессии "Устойчивое производство. Стратегия обновления" международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

В графике Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе.

Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в этом году она пройдет с 10 по 13 июля. Темой станет устойчивое производство и стратегии его обновления. Страной-партнером выступит Белоруссия.