Мишустин увидел большие перспективы в локализации в России производства автомобилей КНР

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Локализация производства автокомпонентов и автомобилей китайских компаний имеет большие перспективы для российского рынка, заявил на "Иннопроме-2023" премьер-министр Михаил Мишустин.

Он осмотрел экспозицию российско-китайского ЭКСПО вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и главой Совмина Белоруссии Романом Головченко. Премьеры задержались у стенда компании DongFeng Motor Corporation, которая представила модели, ориентированные на российский рынок, а также планы по локализации производства.

"Очень важно, что коллеги начали заниматься именно локализацией. Денис Валентинович (Мантуров), это как раз, мне кажется, правильный путь, когда мы совместно оцениваем то, что нужно", - сказал Мишустин.

"Очень важно, чтобы мы могли именно совместно, в том числе и учитывая возможности, которые есть в России, делать более качественные варианты, подготовленные к российскому рынку. Хорошо, что вы именно таким способом, разрешая локализацию, разрешая производство ряда частей в России совместно такую работу делаете", - добавил премьер, обращаясь к представителям этой китайской компании.

"Мы понимаем, насколько это важно. У нас в перспективе будет увеличен модельный ряд по производству в России", - рассказал ему глава "Дунфэн Мотор Рус" Ван Пэн.

О сотрудничестве с DongFeng Motor Corporation премьерам рассказал генеральный директор ООО "Моторинвест" Андрей Резников.

"Наш совместный проект электромобилей EVOLUTE в последние девять месяцев занимает первое место на российском рынке. Мы расширяем наше сотрудничество. Так "Моторинвест" совместно с "DongFeng" с этого месяца начнет совместную дистрибуцию по машинам ДВС (автомобили с двигателем внутреннего сгорания) Также мы начали продажи премиальных машин VOYAH в России. Премиальный сегмент сейчас в большом дефиците, бренд VOYAH занял первое место уже в июне в сегменте гибридов и электромобилей, и третье и четвертое разделил по премиальному сегменту", - заявил Резников.

Мишустин поинтересовался уровнем локализации производства: "Что производите в Липецке?"

"В Липецке производим бренд EVOLUTE. На данный момент там производятся седан и кроссовер. И в третьем квартале мы добавим еще два кроссовера и семиместный микроавтобус. Все машины электрические, пробег от 400 до 550 километров (на одной зарядке). По уровню локализации в рамках СПИК мы должны выйти на около 5 тысяч баллов", - сообщил глава "Моторинвеста".

По его словам, также активно идет обсуждение с одной из компаний локализации производства батарей для электромобилей.

"В Липецке мы пять моделей планируем производить и также думаем их перечень расширять в сторону гибридов, поскольку пока рынок электротранспорта в России недостаточно развит. Гибридные машины являются переходными между ДВС и электротранспортом", - добавил Резников.

За первые 6 месяцев 2023 года было реализовано 862 единицы электромобилей EVOLUTE. Совокупные продажи EVOLUTE с момента старта продаж превысили 1100 единиц. В рамках российско-китайского ЭКСПО планируется объявить о стратегическом партнерстве китайской компании DongFeng с ООО "Моторинвест".

Мишустин вместе с главами правительств Белоруссии и Казахстана также осмотрел представленные на выставке машины компании Changan Motors. Она поставляет в Россию 14 моделей, располагает сетью из порядка 140 сервисных центров. В настоящее время производство автомобилей на территории России не локализовано.