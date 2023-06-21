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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Набиуллина заявила о необходимости возврата к раскрытию корпоративной отчетности

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Банк России настаивает на возврате к публикации корпоративной отчетности с изъятиями по чувствительным темам, важно не скрывать данные, необходимые для развития рынка капитала, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

"Без раскрытия информации (эмитентами - ИФ) инвестиции не будет, поэтому нам надо восстанавливать публикацию отчетности. Санкционные риски при этом есть, мы все прекрасно это понимаем. Но важно, чтобы под шумок таких рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка", - сказала она.

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По ее словам, информация может публиковаться в агрегированном виде, с изъятиями по чувствительным темам.

Обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг было приостановлено правительством РФ после начала специальной военной операции на Украине до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан.

Весной 2023 года стало известно о подготовке Минфином проекта постановления правительства о правилах раскрытия эмитентами информации о своей деятельности. Документ предусматривает для различных категорий отечественных компаний уникальные перечни чувствительных данных, которые могут не обнародоваться из-за санкционных угроз.

В конце мая сообщалось, что в правительстве обсуждают "границы изъятий". В частности, ЦБ РФ предлагал ряд "санкционных" исключений, связанных, например, с данными о бенефициарах, структурой владения, структурой группы, крупнейшими контрагентами - той информацией, раскрытие которой в текущих условиях может нанести существенный вред компании, менеджменту или владельцу.

Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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