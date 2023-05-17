Минобороны РФ сообщило об уничтожении ударом "Кинжала" в Киеве РЛС и пусковых установок Patriot

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что во вторник в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.

"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - заявило Минобороны РФ в среду.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что комплексом "Кинжал" поражен ЗРК Patriot в Киеве.

Это американский зенитный ракетный комплекс. Стоит на вооружении Вооруженных сил США и ряда других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы ПВО Patriot в рамках западной военной помощи.

ЗРК Patriot, по всей видимости, оказался поврежденным, но не полностью уничтоженным в результате действий военных РФ на Украине, сообщал во вторник CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

По данным CNN, всего на Украине есть два ЗРК Patriot - один поступил из США, второй направили совместными усилиями ФРГ и Нидерланды.

Позднее в СМИ появились сообщения, что комплекс Patriot сохранил боеспособность.

Официально сообщалось, что "Кинжал" - российский авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.