В Пентагоне заявили, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot вновь функционирует

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США пострадал от ракетного удара на Украине, но повреждения уже устранили, и ЗРК вернулся в строй, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Я могу подтвердить: один Patriot получил повреждения, но его починили, и он вновь полностью работает", - сказала она на брифинге.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что комплексом "Кинжал" поражен ЗРК Patriot в Киеве. Накануне российские военные также заявили, что есть подтвержденные данные, согласно которым 16 мая ударом комплекса "Кинжал" в Киеве полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.

По данным телеканала CNN, всего на Украине есть два ЗРК Patriot - один поступил из США, второй направили совместными усилиями ФРГ и Нидерланды. Не ясно, какой из этих двух комплексов мог пострадать.