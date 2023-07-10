В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Замначальника краснодарского городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий убит в понедельник в Краснодаре, сообщил депутат Госдумы РФ, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.

"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его ещё в качестве командира подлодки "Краснодар". В мэрии мы поддерживали тесные отношения с её командованием и экипажем, часто встречались", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации, правоохранительные органы организовали проверку по факту смерти Ржицкого.

"Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.