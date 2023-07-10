СК возбудил дело по факту убийства замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства замначальника краснодарского городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

"Следственным отделом по Западному округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар (ст.105 УК РФ)", - сообщает краевой Следственный комитет.

По данным следствия, в понедельник "рано утром на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре, обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями".

Дело об убийстве Ржицкого передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов", - заявили в ведомстве.

Ранее об убийстве Ржицкого сообщал депутат Госдумы РФ, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.

"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его еще в качестве командира подлодки "Краснодар". В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации, правоохранительные органы организовали проверку по факту смерти Ржицкого.