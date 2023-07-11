Минфин поддержит требования по уровню локализации для госзакупок автомобилей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минфин, курирующий регулирование госзакупок, готов поддержать введение требований по уровню локализации производства при закупках автомобилей для государственных нужд, заявил в Госдуме глава ведомства Антон Силуанов.

"Поддерживаю эту позицию, нам нужно действительно для государственных нужд закупать автомобили, которые произведены в нашей стране и состоят из большого количества отечественных комплектующих. Это 100% верно", - сказал он.

Министр напомнил, что на данный момент для госзакупок автомобилей и другой техники существуют ценовые ограничения, но нет ограничений по уровню локализации.

"Мне кажется, здесь нужно будет в требованиях госзакупок автомобилей, нужно с этого начать, вводить соответствующее условие. Мы как Минфин готовы первые поучаствовать в закупке отечественных автомобилей", - прокомментировал Силуанов высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина.