Володин предложил пересадить депутатов на "Москвичи" и "Лады"

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в госзакупках надо ориентироваться на отечественный автопром, и высказался за то, чтобы депутатов пересадить на произведенные в России автомобили.

"Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо всё-таки ориентироваться на свой отечественный автопром", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании с участием министра финансов Антона Силуанова при рассмотрении проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

Спикер Госдумы отметил, что "сегодняшняя ситуация лучше предыдущей тем, что пришедшие на наш рынок другие компании разрешают локализацию, в итоге автомобиль будет отечественный".

"Они стали другие, качественные. Та критика, которая раньше была, несостоятельна, потому что они из того же ряда автомобилей, которые, собственно, на рынке присутствуют. Но вместо того, чтобы выбирать наше отечественное, рука у многих тянется к машине другой марки. А это, наверное, в нынешнее время непозволительно", - сказал он.

Володин обратился к Силуанову: "Почему вы до сегодняшнего дня медлите и не принимаете нормативные акты, обязывающие чиновников всех уровней пользоваться нашими отечественными машинами?".

В свою очередь Силуанов высказался в поддержку этой позиции. "Мы как Минфин первые готовы участвовать в закупке отечественных автомобилей", - сказал министр.

А касательно депутатов, "мы такое же решение можем с вами принять в отношении автомобилей, которыми пользуются депутаты Государственной думы: у нас есть "Москвич", у нас есть "Лада". У нас есть "Аурус", отметил спикер нижней палаты парламента.

"В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк автомобилей Государственной думы пополнили "Лады" и "Москвичи", поэтому давайте из этого сходить", - сказал Володин.