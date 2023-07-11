Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год, документ (№379361-8) в июне внесло в парламент правительство.

Доходы составили 27 трлн 824 млрд руб., что на 11,2% больше запланированного в законе о бюджете уровня, из них нефтегазовые доходы - 11 трлн 586 млрд руб., ненефтегазовые доходы - 16 трлн 238 млрд руб. Увеличение поступления нефтегазовых доходов - на 21% больше запланированного уровня - связано главным образом со сложившимися в 2022 г. высокими ценами на нефть и природный газ, а также отдельными изменениями законодательства в нефтегазовой сфере, в том числе разовым повышением НДПИ на газ в период с сентября по ноябрь 2022 г., говорится в пояснительной записке к документу. В структуре доходов НДПИ составил 39%, или 10 трлн 843 млрд руб.

Расходы бюджета в 2022 г. составили 31 трлн 119 млрд руб., что на 31,3% больше запланированного уровня.

Дефицит федерального бюджета составил 3 трлн 295 млрд руб. (2,1% к ВВП). Для финансирования дефицита, в частности, были задействованы средства Фонда национального благосостояния.

Счетная палата выявила нарушения на сумму 1 трлн 570 млрд руб., из них нарушения, связанные с ошибками в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в объеме 1,4 трлн руб.

В сводном заключении комитета по бюджету Госдумы на документ отмечается, что необходимо более эффективно подойти к использованию остатков на счетах государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и юридических лиц. В заключении приводятся данные Федерального казначейства, согласно которым на 1 января 2023 г. значительные остатки сложились по бюджетным инвестициям на осуществление взносов в уставный капитал АО "Корпорация Туризм.РФ" - 28 млрд 75,4 млн. руб., что на 63% больше, чем показатель годом ранее (17 млрд 198 млн. рублей), АО "КАВКАЗ.РФ" - 12 млрд 125,2 млн. рублей, АО "ИТМО Хайпарк" - 6 млрд 825 млн. рублей (в том числе 3 млрд 396,8 млн. рублей, предоставленных в ноябре 2022 г.), ПАО "Почта России" - 5 млрд рублей (100% взносов, предоставленных в декабре 2022 г.), АО "ГТЛК" - 4 млрд 821,6 млн. рублей (32,1% общей суммы взносов, предоставленных в ноябре 2022 г.), АО "Инвест Консалт" - 3 млрд 706,5 млн. рублей (100% взносов, предоставленных в декабре 2022 года).

По мнению Счетной палаты, планирование расходов, осуществляемых в форме взносов в уставные капиталы, в течение 2022 г. проводилось без учета остатков бюджетных ассигнований, предоставленных из федерального бюджета в предыдущие годы.

Кроме того, комитет по бюджету Госдумы настаивает на законодательных поправках, которые позволят компенсировать регионам выпадающие доходы от принимаемых на федеральном уровне поправок в Налоговый кодекс.