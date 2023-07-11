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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Бастрыкин раскритиковал работу СУСК Москвы и области по расследованию преступлений мигрантов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами, за пять месяцев текущего года их число приблизилось к 20 тысячам.

"Глава ведомства указал, что за пять месяцев 2023 г. иностранцами уже совершено более 18 тыс. преступлений. Возросло число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений. Следственными органами СКР только в первом квартале 2023 года возбуждено свыше 550 уголовных дел данной категории, более 500 дел направлено в суд", - сообщает Следственный комитет во вторник.

Бастрыкин отметил, что основной массив преступлений мигрантов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, также высокий уровень миграционной преступности отмечается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях.

Председатель СК РФ "раскритиковал деятельность управления" по Московской области, после того как заслушал исполняющего обязанности руководителя ведомства, который доложил о расследовании уголовных дел этой категории, причинах роста преступности мигрантов и принимаемых мерах.

"Критике подверглась и работа столичного СК. Руководителю ГСУ по г. Москве А. Стрижову указано на отсутствие должной процессуальной реакции на происшествия с участием мигрантов и рост числа совершенных ими преступлений. Количество возбужденных уголовных дел сократилось на 12%, на 20% снизилось число уголовных дел данной категории, направленных в суд", - сообщили в СК РФ.

Кроме того, Бастрыкин заслушал доклады руководителей СК по Санкт-Петербургу, Свердловской, Тюменской и Курской областям, "где допущены просчеты в работе по противодействию преступности в миграционной сфере".

Александр Бастрыкин СКР Москва Подмосковье
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