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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

На маршруты боевого патрулирования на Алтае вышли ракетные комплексы "Ярс"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Стратегические ракетные комплексы "Ярс вышли на боевое патрулирование в Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в среду в Минобороны России.

"Расчеты ПГРК "Ярс" в рамках маневренных действий выполняют задачи по совершению марша, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию позиций, организации маскировки и боевого охранения. Ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесных массивах с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - говорится в сообщении.

Для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе соединения и охраны подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" на учении применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

"БпЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружили все условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Диверсантам не удалось сорвать подготовку к выполнению учебно-боевой задачи: подразделениями охраны и разведки РВСН они были своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям", - отметило Минобороны.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Минобороны РФ Алтайский край
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