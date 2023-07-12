Росприроднадзор оценил ущерб Калининградскому заливу от сброса стоков в 146,6 млрд руб.

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора требует с ОАО "Светловский водоканал" (г. Светлый Калининградской области) 146,6 млрд рублей за вред, причиненный Калининградскому заливу Балтийского моря сбросом неочищенных сточных вод.

Ранее в рамках надзорных мероприятий управлением установлено, что компания не соблюдает требования к охране Калининградского залива, осуществляя сброс недостаточно очищенных стоков. Выявлены превышения по ряду показателей: взвешенные вещества, сухой остаток, аммоний-ионы, нитрат-ионы, фосфат-ионы, нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества, медь, марганец, хлорид-ионы, сульфат-ионы. Также зафиксирован сброс жиров, которые не допускается сбрасывать в водные объекты, говорится в сообщении управления.

Такая сумма ущерба – одна из рекордных в истории России. Похожую сумму - 147,7 млрд рублей - Росприроднадзор предъявил в 2020 году "дочке" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) – за разлив дизтоплива в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, впадающие в озеро Пясино (север Красноярского края). В результате суд постановил НТЭК возместить 146,2 млрд рублей ущерба.