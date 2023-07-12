Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В Думе поддержали предложение Минприроды повысить статус прогнозных ресурсов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Думский комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддержал предложенные Министерством природных ресурсов поправки к закону "О недрах", которые повышают статус прогнозных ресурсов полезных ископаемых.

Подготовленный законопроект наделяет Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) функцией верификатора прогнозных ресурсов, представляемых компаниями. Законопроект предполагает, что результаты оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых, представляемых компаниями, подлежат апробации. Роснедра будут проверять достоверность проведенных ими работ и проверять соответствие классификациям запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. По итогам проверок будет составляться заключение.

Положительное заключение Роснедр дает основание для постановки прогнозных ресурсов на учет и включения данной информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном заключении данные могут быть включены в единый фонд геоинформации (без учета прогнозных ресурсов в госкадастре).

Как сказал в комитете замминистра природы Дмитрий Тетенькин, прогнозные ресурсы полезных ископаемых - важный элемент в системе государственного управления геологии и недропользования.

"Чтобы как можно больше ресурсов становилось запасами, которые добываются и вовлекаются в экономику, данные о них должны быть достоверны. После геологоразведки в Роснедра попадает отчет с оценкой прогнозных ресурсов. Сейчас агентство не может проверить и апробировать эту информацию, потому что в законе нет такого полномочия, в том числе нашего - и Минприроды, и Роснедр. Мы предлагаем эту оплошность исправить. А также разрешить проводить апробацию прогнозов", - пояснил он.

Для реализации законопроекта будут внесены изменения в положение о министерстве, а также подзаконные акты, в том числе акт, регламентирующий порядок апробации результатов оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Минприроды Роснедра Дмитрий Тетенькин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 240 домовладений оказались подтопленными в Туапсинском районе Кубани

Почти 240 домовладений оказались подтопленными в Туапсинском районе Кубани

Суд взыскал в доход государства 52% акций Калининградского морпорта

В России на побережье пяти морей создадут круглогодичные курорты

В России на побережье пяти морей создадут круглогодичные курорты

Что произошло за день: вторник, 11 июля

Военная операция на Украине

Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления более чем в 26 тыс. военных

Корабли ВМФ РФ начали перевозку автомобилей через Керченский пролив

Корабли ВМФ РФ начали перевозку автомобилей через Керченский пролив

Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе

Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе

В РФ приняли закон о внедрении цифрового рубля

В РФ приняли закон о внедрении цифрового рубля

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Дума разрешит использовать антидроновые комплексы только силовикам и ЧОПам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });