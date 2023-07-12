В Думе поддержали предложение Минприроды повысить статус прогнозных ресурсов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Думский комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддержал предложенные Министерством природных ресурсов поправки к закону "О недрах", которые повышают статус прогнозных ресурсов полезных ископаемых.

Подготовленный законопроект наделяет Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) функцией верификатора прогнозных ресурсов, представляемых компаниями. Законопроект предполагает, что результаты оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых, представляемых компаниями, подлежат апробации. Роснедра будут проверять достоверность проведенных ими работ и проверять соответствие классификациям запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. По итогам проверок будет составляться заключение.

Положительное заключение Роснедр дает основание для постановки прогнозных ресурсов на учет и включения данной информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном заключении данные могут быть включены в единый фонд геоинформации (без учета прогнозных ресурсов в госкадастре).

Как сказал в комитете замминистра природы Дмитрий Тетенькин, прогнозные ресурсы полезных ископаемых - важный элемент в системе государственного управления геологии и недропользования.

"Чтобы как можно больше ресурсов становилось запасами, которые добываются и вовлекаются в экономику, данные о них должны быть достоверны. После геологоразведки в Роснедра попадает отчет с оценкой прогнозных ресурсов. Сейчас агентство не может проверить и апробировать эту информацию, потому что в законе нет такого полномочия, в том числе нашего - и Минприроды, и Роснедр. Мы предлагаем эту оплошность исправить. А также разрешить проводить апробацию прогнозов", - пояснил он.

Для реализации законопроекта будут внесены изменения в положение о министерстве, а также подзаконные акты, в том числе акт, регламентирующий порядок апробации результатов оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.