Поправки о верификации Роснедрами прогнозных ресурсов полезных ископаемых прошли I чтение

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделит Роснедра функцией верификатора прогнозных ресурсов полезных ископаемых, представляемых компаниями.

Законопроект № 363143-8 подготовило Минприроды, в Госдуму он был внесен в мае.

Он предполагает, что Роснедра, получив от компаний результаты оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых, будут проверять достоверность проведенных работ и соответствие классификациям запасов. По итогам оформляется заключение. Положительное заключение Роснедр дает основание для постановки прогнозных ресурсов на учет и включения данной информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном заключении данные могут быть включены в единый фонд геоинформации (без учета прогнозных ресурсов в госкадастре).

"Введение механизма оценки ресурсов полезных ископаемых позволит повысить наполняемость и достоверность информационного фонда минерально-сырьевой базы, а также повысить эффективность планирования геологического изучения недр, формирование планов лицензирования и объектов лицензирования в сфере недропользования", - говорится в заключении думского комитета по природным ресурсам на законопроект.

"Одной из целей процесса сбора информации от недропользователей является необходимость понимания планов компаний по основным разрабатываемым месторождениям на долгосрочный период для оценки запасов полезных ископаемых и их стоимости. При этом оценка активов производится не только с позиции компаний и инвесторов, но и государства как собственника ресурсов полезных ископаемых и получателя налоговых и неналоговых платежей и сборов", - утоняется в заключении комитета Госдумы по энергетике.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.