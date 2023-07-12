Принят закон о приоритетном возврате денег за купленное у банкрота единственное жилье

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 199216-8 об упрощенном возврате покупателям единственного жилья уплаченных за него средств, если сделка в деле о банкротстве продавца признана недействительной из-за заниженной стоимости.

Они смогут получить деньги в приоритетном порядке, либо оставить недвижимость себе через доплату до рыночной цены, либо побороться за нее на торгах.

Такие изменения в закон о банкротстве вносятся во исполнение постановления Конституционного суда, который в 2022 году предписал исправить законодательство и предоставить покупателям единственного жилья реальную возможность вне очереди вернуть уплаченные деньги в случае признания сделки недействительной в рамках дела о несостоятельности продавца. КС признал, что действующие правила могут приводить к безвозмездному изъятию у гражданина единственного пригодного для проживания жилья, так как квартира возвращается в конкурсную массу продавца-банкрота, а покупатель получает лишь право требовать возврата долга. При этом покупатель не имеет никаких преимуществ на возврат потраченных средств.

Правительство предложило установить в законодательстве приоритетный возврат - без попадания в конкурсную массу - средств покупателю, для которого спорный объект был единственным жильем, но был возвращен продавцу и продан в рамках дела о его банкротстве. До перечисления денег гражданин и члены его семьи, совместно проживающие в жилом помещении, будут иметь право пользоваться им. Этот срок может быть увеличен судом, и лишившиеся недвижимости смогут пользоваться ею до полугода после получения уплаченных ранее за нее денег.

Принятый документ закон предусматривает несколько вариантов развития событий после признания сделки недействительной. Во-первых, пострадавший покупатель может оставить квартиру себе, если доплатит до суммы, установленной судом в решении о признании сделки недействительной. На внесение средств отводится месяц, суд может увеличить этот срок в три раза.

Во-вторых, покупатель сможет побороться за недвижимость на торгах. Для них при этом устанавливаются особые правила. Согласно документу, недвижимость должна выставляться на торги сначала по цене, определенной в решении суда, или по более высокой оценочной стоимости. При проведении повторных торгов и реализации объекта через публичное предложение каждый раз цена должна снижаться не менее чем на 10%. При этом минимально допустимая цена сделки должна на 5% превышать цену, которая была признана судом заниженной, и покрывать расходы на торги.

В-третьих, даже если пострадавший покупатель не участвовал в торгах, он все равно сможет выкупить спорную недвижимость. У него в течение 10 рабочих дней есть право преимущественного приобретения ее по цене, сложившейся на торгах, если она не более чем на 20% превышает минимально допустимую цену сделки, а в случае признания торгов несостоявшимися - по начальной цене продажи.

На этапе публичного предложения у пострадавшего покупателя будет преимущественное право на выкуп квартиры, если цена опустится до минимально допустимой. Если же желающих выкупить недвижимость не найдется, то он может оставить ее себе без всяких доплат.

Эти правила будут применимы исключительно к возмездным сделкам по приобретению единственного жилья.

Предполагается, что нормы вступят в силу с момента опубликования закона. При этом они будут распространяться и на ситуации, когда суд уже признал сделку купли-продажи недействительной, но деньги, вырученные от продажи жилого помещения, еще не были перечислены в конкурсную массу.