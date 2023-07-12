В Минобороны РФ заявили о завершающемся приеме вооружения от подразделений "Вагнера"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер" завершается.

"Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе: сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

Там заявили, что среди переданной техники "десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях".

"Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ сообщило, что тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах, чтобы не допустить повреждения асфальтированных дорог.

"Колесная техника прибывает своим ходом. Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, в ВС РФ также передаются самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" 122-мм, 2С3 "Акация" 152-мм, 2С5 "Гиацинт" 152-мм, 2С4 "Тюльпан" 240 мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение.

Минобороны РФ в среду опубликовало кадры военной техники, стрелкового вооружения и боеприпасов, которые переданы группой "Вагнер" российской армии.