Законопроект о продаже элитного жилья коррупционеров с молотка принят в I чтении

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 310877-8, который позволит продать на аукционе 146 элитных квартир, конфискованных у коррупционеров, а деньги направить в федеральный бюджет, в то время как сейчас вся конфискованная недвижимость должна передаваться по договорам социального найма малоимущим.

Правительство внесло этот законопроект в парламент 9 марта.

Сейчас, по закону, в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, замещающего в том числе государственную должность его доходу, генеральный прокурор (или подчиненные ему прокуроры) обращаются в суд с заявлением об обращении в доход государства объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций.

Как сказал на пленарном заседании заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сейчас все конфискованное имущество (яхты, акции, автомобили) подлежит продаже, отдельно выделено только жилье, которое может быть использовано только для социального найма - то есть безвозмездной аренды малоимущим.

"Кстати, если яхта очень большая, она тоже становится недвижимостью", - уточнил деталь замминистра. "Если это относится ко всему, кроме жилой недвижимости, то это - продается. Причем, в соответствии с решением президента, все средства, которые выручаются от продажи - кстати, там бывают и акции, вот недавно была ситуация, когда целый порт изъяли и реализовали - когда все это продается, то деньги поступают в Социальный фонд России (ранее ПФР). Кроме жилья. До сих пор действует какая норма, что жилье, которое поступает в казну, оно используется для целей социального найма. Казалось бы - благая идея, всегда у нас дефицит, всегда с этим проблемы есть во всех субъектах. Норма, на наш взгляд, правильная, но есть вот эти 146 квартир, которые (элитные - ИФ), их нельзя отдать в социальный наем, потому что их содержание дорого обходится. Также возможны разного рода махинации, когда жена префекта какого-то города, какого-то района неожиданно окажется самой малоимущей и получит себе в соцнаем какой-то дворец. Правительство приняло решение, что необходимо это продавать", - сказал Моисеев.

Законопроект содержит две новеллы. Первая - предлагает методику, которая позволит отнести квартиру к разряду элитной, вторая - предлагает для ее продажи аукцион и расписывает его правила.

"Законопроект предполагает очень четкую градацию - что продается, что не продается. А именно - Минстрой России каждый месяц публикует среднюю цену по квадратному метру каждого субъекта РФ. Это официальная статистика, она на сайте Минстроя каждый месяц публикуется, соответственно, Росимущество всегда перед продажей любого имущества проводит оценку. Оценку производят независимые оценщики, причем потом эта оценка проверяется в СРО оценщиков и в соответствующем подразделении Росимущества. Если цена метра в результате оценки оказывается в два раза выше, чем средняя цена, которая опубликована Минстроем на данный момент времени, то квартира подлежит продаже, если нет, значит, передается в социальный наем. Очень четкая процедура, которая никаких коррупциогенных возможностей не содержит", - заверил замминистра.

"Сами критерии деления, они не очень корректные. Выстраивать критерии - превышение в два раза средней стоимости квадратного жилья по региону, это достаточно условный критерий. Мы считаем, что этот механизм должен быть распространен на всю недвижимость", - заявил в ходе заседания глава комитета по собственности Сергей Гаврилов.

Депутат также считает, что средства от продажи недвижимости должны быть аккумулированы в Социальном фонде для решения проблем граждан. "Или, что более актуально для депутатов, членов комитета - они предложили средства аккумулировать в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для приобретения жилья для переселения из аварийного жилья или наиболее нуждающейся категории населения", - сказал депутат и предложил доработать законопроект ко второму чтению.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Предусматривается, что приватизации будут подлежать жилые помещения, поступившие в жилищный фонд России после дня вступления в силу данного закона, а также поступившие в жилищный фонд, но еще не переданные гражданам по договорам социального найма на день вступления в силу закона.