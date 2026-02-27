Правительство поддержало поправки о продаже конфискованных у коррупционеров земель на торгах

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект № 1162925-8, который позволит государству продавать земельные участки под застройку, конфискованные в рамках антикоррупционного законодательства.

Законопроект 27 февраля внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков вместе с депутатом Владимиром Самокишем.

В пояснительной записке они отмечают, что закон о приватизации на земельные участки (без зданий) не распространяется, продажа земли регулируется Земельным кодексом. При этом Земельный кодекс (п. 2 ст. 39.1) запрещает государству продавать государственные участки, предназначенные под строительство. Исключение - продажа без торгов, например, собственникам зданий, стоящих на участке, фермерам, гражданам под ИЖС и садоводство. Но конфискованные у коррупционеров участки под эти случаи не подпадают. При этом специальный механизм реализации федеральных земель под жилищное строительство на них также не распространяется.

"В результате законодательного запрета продажи на торгах конфискованных земельных участков, основным видом разрешенного использования которых является строительство зданий, только на территории Московской области с 2020 года не реализовано более 2 тысяч земельных участков площадью 581,3 га и совокупной кадастровой стоимостью более 2,7 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает убрать соответствующий запрет из Земельного кодекса.

Правительство инициативу поддержало, однако предлагает снять запрет только для конфискованного имущества, но не для всех федеральных земель, для них оставить механизм продажи через закон о содействии жилищному строительству.