Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани выросло до трех часов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края утром в четверг выросла до 620 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"8:00: в очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи затруднений для движения нет.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях были ликвидированы вечером во вторник после большого скопления транспорта в воскресенье-понедельник из-за большого потока туристов и временной остановки движения.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани - в ней насчитали 1310 транспортных средств.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров.