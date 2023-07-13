Шахта "Распадская-Коксовая" завершила разгазирование

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Междуреченске завершила разгазирование выработки шахта "Распадская-Коксовая" (входит в ПАО "Распадская"). Днем ранее в шахте аварийно прекратил работу вентилятор главного проветривания.

"Предприятие работает в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в "Распадской угольной компании" (управляет шахтой и другими активами ПАО "Распадская").

12 июля вентилятор главного проветривания на "Распадской-Коксовой" остановился из-за нарушений в электропитании, возникших из-за грозы. Все работники шахты были выведены на поверхность, пострадавших нет.

Как сообщает сайт ПАО "Распадская", шахта "Распадская-Коксовая" добывает уголь коксующейся марки К.

Как ранее сообщала пресс-служба компании, предприятие было создано в 2003 году, за 20 лет было добыто 10,5 млн тонн угля. "Распадская-Коксовая" - самая сложная по горно-геологическим условиям шахта в Кузбассе. До 2019 года уголь здесь добывали короткими забоями с помощью метода камерно-столбовой отработки. С переходом на лавную технологию объемы производства выросли с 50 тыс. до 150 тыс. тонн угля в месяц.

"Распадская-Коксовая" входит в ПАО "Распадская" наряду с крупнейшей в стране шахтой "Распадская". Также в группу входят "Разрез Распадский", "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская".

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.