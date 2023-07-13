"Роскосмос" планирует отобрать до шести новых космонавтов в рамках нового набора

Тренировка космонавтов в гидролаборатории в Звездном городке Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - От четырех до шести человек планируется отобрать в рамках нового открытого набора в отряд космонавтов, который стартовал на этой неделе, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы примерно думаем, что в зависимости от качества претендентов (планируем отобрать) от четырех до шести человек", - сказал Крикалев в четверг на пресс-конференции, посвящённой старту нового открытого набора в отряд космонавтов.

"Роскосмос" 10 июля объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов, в конкурсе может участвовать любой гражданин РФ в возрасте до 35 лет, заявки от претендентов принимаются до 30 октября 2023 года.