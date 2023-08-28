Центр подготовки космонавтов получил около 20 заявок в рамках открытого набора

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина получил около 20 пакетов документов от претендентов в рамках открытого набора в отряд "Роскосмоса", сообщил начальник ЦПК Максим Харламов.

"Уже пару десятков хороших пакетов документов мы получили и комиссия готовится их рассматривать", - сказал Харламов в понедельник.

По его словам, от женщин поступило три заявки на отбор в кандидаты в космонавты.

"Пока комиссия претендентов не рассматривала, не только женщин, а вообще еще первого заседания комиссии не было, но в ближайшее время оно состоится и будут рассмотрены по крайне мере три представительницы женского пола", - сообщил начальник ЦПК.

10 июля "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов, в конкурсе может участвовать любой гражданин РФ в возрасте до 35 лет, заявки от претендентов принимаются до 30 октября 2023 года.

13 июля Харламов сообщал, что имена новых кандидатов в космонавты станут известны в марте 2024 года.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, госкорпорация планирует отобрать от четырёх до шести космонавтов в рамках нового открытого набора.