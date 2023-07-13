Вторая за год партия истребителей Су-35С передана Минобороны РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Комсомольский-на-Амуре авиазавод (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") изготовил и передал Минобороны России вторую за год партию истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод производит авиационную технику в рамках гособоронзаказа в сроки, предусмотренные контрактами, в том числе с опережением графиков поставки, обеспечивая потребности ВКС России в современных авиационных комплексах", - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводят в пресс-службе.

В "Ростехе" отметили, что истребители Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

10 июля первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что для нужд армии в ходе военной операции на Украине вдвое увеличен выпуск нескольких типов боевых самолетов, включая Су-35.

"По некоторым позициям мы тоже в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это такие самолеты как Су-30, Су-34, Су-35 - они очень эффективны на линии соприкосновения", - сказал Артяков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК)

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Су-35 вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. Боевая нагрузка - 8 тонн. Истребитель может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность полета достигает 3,4 тыс. км.