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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

В Китае генпрокурору Краснову предложили помощь в борьбе с иноагентами

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун на встрече в Пекине с генпрокурором России Игорем Красновым выразил готовность помогать России в противодействии диверсионным неправительственным организациям и иностранным агентам.

"Как вы правильно отметили, за последние годы коллективный Запад проводит так называемое двойное сдерживание в отношении Китая и России. Они с помощью информационной войны, технологической войны и другими способами всячески пытаются нарушить политическую стабильность наших стран, негативно относятся к нашему нормальному сотрудничеству, угрожают и даже проводят нелегальные односторонние санкции", - сказал он.

По его словам, на этом направлении китайская сторона готова оказать практическую помощь в противодействии, "которое касается диверсионной деятельности неправительственных организаций, иноагентов и других объединений".

Краснов на встрече обвинил страны Запада в дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и поблагодарил китайскую сторону за "всегда выдержанную и конструктивную позицию" на международной арене.

Ван Сяохун заявил, что Китай поддерживает Россию в защите политической безопасности и выступает против вмешательства извне.

Китай Игорь Краснов Ван Сяохун Генпрокуратура
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