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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

На уральском комбинате "Росатома" разгерметизировался баллон с гексафторидом урана

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на АО "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Свердловская область, входит в АО "ТВЭЛ" "Росатома"), есть пострадавший. Об этом говорится в сообщении в группе предприятия во "ВКонтакте".

Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме.

Как указано в сообщении, опасность для персонала комбината и жителей Новоуральска, где располагается предприятие, отсутствует. Сотрудники цеха, в котором произошел инцидент, эвакуированы, проводится санитарная обработка.

УЭХК работает в штатном режиме. Причины разгерметизации устанавливаются.

Уточняется, что активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды.

УЭХК – крупное предприятие по обогащению урана в Свердловской области, входит в дивизион по обогащению урана ядерного комплекса "Росатома", подконтрольно АО "ТВЭЛ".

Росатом Уральский электрохимический комбинат УЭХК Свердловская область
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