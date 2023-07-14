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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Один человек погиб при разгерметизации баллона с ураном на комбинате "Росатома"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате разгерметизации баллона с гексафторидом урана на АО "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Свердловская область, входит в АО "ТВЭЛ" "Росатома"), сообщает пресс-служба предприятия.

"Один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью. Спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства.

Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сказано в сообщении компании.

Как сообщил "Росатом", произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. Обедненный гексафторид урана в 1,7 раза менее радиоактивен, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека.

"Росатом" также сообщил, что радиационный фон на площадке УЭХК соответствует природным значениям.

Предприятие работает в штатном режиме. Причины разгерметизации устанавливаются.

УЭХК – крупное предприятие по обогащению урана в Свердловской области, входит в дивизион по обогащению урана ядерного комплекса "Росатома".

УЭХК Уральский электрохимический комбинат Росатом Свердловская область
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