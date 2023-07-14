Путин утвердил допвыплаты пострадавшим при возведении фортификаций в субъектах РФ и их семьям

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях лицам, выполняющим работы, связанные с фортификационным оборудованием рубежей и позиций на территориях субъектов РФ.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, этим лицам, а также членам их семей предоставляются дополнительные социальные гарантии в случае гибели таких лиц, а также увечий, полученных в результате обстрелов, взрывов и разрушений криминогенного характера при исполнении этих должностных обязанностей.

В случае смерти, в том числе до истечения одного года со дня получения увечья, членам семьи таких работников будет осуществляться единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях.

В случае получения такими лицами, служащими и работниками увечья в результате обстрелов, взрывов и разрушений им будет положена выплата в размере 3 млн рублей. При этом она не должна учитываться при определении права на получение иных выплат и социальных гарантий.

Указ от 14 июля 2023 года вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.