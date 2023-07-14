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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

После аварии с гексафторидом урана медпомощь потребовалась 24 работникам

После аварии с гексафторидом урана медпомощь потребовалась 24 работникам
Уральский электрохимический комбинат. Архивное фото.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Центральной медико-санитарной части №31 ФМБА России оказывают медицинская помощь 24 сотрудникам Уральского электрохимического комбината (УЭХК) - работникам смены, во время которой произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана, сообщила пресс-служба ФМБА.

Этих сотрудников обследуют.

"Их состояние оценивается как удовлетворительное. Один человек погиб в результате механической травмы", - отмечается в сообщении.

"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют", - заверили в ФМБА.

На предприятии организован круглосуточный дозиметрический и радиологический контроль, который сохранится до особого указания.

Как сообщил "Росатом", на УЭХК (входит в АО "ТВЭЛ" "Росатома") произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. Обедненный гексафторид урана в 1,7 раза менее радиоактивен, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека. По данным госкорпорации, радиационный фон на площадке УЭХК соответствует природным значениям.

Предприятие работает в штатном режиме. Причины разгерметизации устанавливаются.

Росатом ФМБА Уральский электрохимический комбинат
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