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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков вступили в силу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие электронное урегулирование убытков по полису ОСАГО в рамках Европротокола, вступают в силу с 15 июля.

С даты запуска в РФ системы электронного урегулирования убытков все страховщики ОСАГО должны подключиться к информационному обмену с порталом Госуслуги.

Дистанционное урегулирование убытков по ДТП, оформленным по Европротоколу, позволит направлять заявления по прямому возмещению убытков (в свою страховую компанию), а также все необходимые документы через портал Госуслуги и через мобильное приложение "Госуслуги Авто", уточнили в Российском союзе автостраховщиков.

Авария может быть урегулирована по Европротоколу, если столкнулись только две машины, поврежден только транспорт, никто из пассажиров не пострадал и у обоих водителей оформлены полисы ОСАГО. Во всех случаях должно быть оформлено извещение о ДТП в бумажном или электронном виде, подписанное обоими водителями - другого документа о ДТП у страховой компании нет, напомнили в союзе.

Электронное извещение о ДТП можно оформить через приложение "Помощник ОСАГО" и приложения страховых компаний, встроивших в них модуль SDK этого сервиса.

При этом если у водителей есть разногласия, зафиксированные в извещении, то пострадавший автовладелец может получить до 100 тыс. рублей страхового возмещения только в том случае, если он выполнил фотофиксацию данных о ДТП при помощи мобильного приложения. Если разногласий между водителями относительно обстоятельств происшествия нет и выполнена фотофиксация, то лимит возмещения совпадает с лимитом возмещения за причинение вреда имуществу по ОСАГО и составляет 400 тыс. рублей.

Автовладелец, оформивший аварию по Европротоколу, сможет подать своему страховщику заявление о страховом возмещении в режиме онлайн, а также и все прочие необходимые для урегулирования убытка документы через свой личный кабинет на Госуслугах. В нем будет формироваться заявление о возмещении убытка, а документы, предусмотренные правилами ОСАГО, прикладываются в виде электронных копий. Данные по автомобилю и автовладельцу автоматически подтянутся из профиля гражданина. Если каких-то необходимых документов приложено не будет, то страховщик оперативно уведомит заявителя, что еще нужно приложить для урегулирования убытков.

ОСАГО Госуслуги
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