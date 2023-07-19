Сенаторы одобрили закон о запрете смены пола в РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон, запрещающий смену пола человека в России за исключением случаев, когда это необходимо для лечения врожденных аномалий у детей.

Соответствующие изменения вносятся в закон 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Так, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленные на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, говорится в законе. Такие медицинские вмешательства допускаются по решению врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной Минздраву. Перечень таких медицинских организаций, форма и порядок выдачи их решений и медицинских заключений утверждаются правительством РФ.

По результатам медицинских вмешательств врачебная комиссия выдает соответствующее заключение для внесения изменений в запись актов гражданского состояния.

Если после заключения комиссии будут внесены изменения в запись актов гражданского состояния, то по истечении 90 дней после этого паспорт гражданина РФ будет признаваться недействительным.

Согласно закону, основанием для расторжения брака станет изменение записи "акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов".

Сменившие пол не смогут быть усыновителями.

Изменить пол в документах можно будет только с предоставлением в ЗАГС соответствующего медицинского заключения, выданного врачебной комиссией подведомственной министерству здравоохранения медицинской организации, говорится в законе. Заключение должно указывать "соответствие половых признаков признакам определенного пола".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Положения закона не будут распространяться на лиц, которые уже прошли до дня вступления в силу закона хирургические процедуры, направленные на изменение половых признаков и подтвержденные медицинским заключением врачебной комиссии.

Авторы закона - более 400 депутатов Госдумы, включая председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.