Пробка на Крымский мост с Кубани ликвидирована

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Очередь из автомобилей перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края ликвидирована к 14:00 субботы, но со стороны Крыма за последний час она выросла на треть, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00: со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 субботы в очереди со стороны Тамани находилось 90 автомобилей, со стороны Керчи - 460 автомобилей.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.