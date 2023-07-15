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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Пожар площадью 1,1 тыс. кв. м. произошел в многоквартирном доме в Омске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Возгорание пятиэтажного дома произошло в Омске на улице Бульвар Победы, 3, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Из здания эвакуировано 60 человек, еще трое спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь пожара составляет 1 тыс. 125 кв. м. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажного многоквартирного дома, звеньями газодымозашитной службы проведена эвакуация жителей с верхних этажей.

К тушению привлечены 65 человек и 11 единиц техники.

МЧС РФ Омск
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