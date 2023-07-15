Пожар в пятиэтажном доме в Омске локализован

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в пятиэтажном доме в Омске на улице Бульвар Победы, 3, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Благодаря слаженными действиям пожарно-спасательных подразделений в 22:36 (по Москве) пожар удалось локализовать на площади 1 тыс. 125 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Омске, из здания эвакуировано 60 человек, еще трое спасены пожарно-спасательными подразделениями. По предварительной информации пострадавших нет.