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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Восемь беспилотников нейтрализованы в районе Севастополя

По словам губернатора, атака была массированной и продолжительной

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали восемь беспилотников в ходе ночной атаки на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, атака была массированной и продолжительной. По всем целям военные отработали над морем и на подходе к бухтам.

"Подчёркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь", - отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что из-за атаки в городе остановлена работа морского транспорта.

Михаил Развожаев Севастополь
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