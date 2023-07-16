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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Один человек погиб при обстреле ВСУ "Градами" рынка в белгородском Шебекино

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины "Градами" обстреляли район центрального рынка в Шебекино в Белгородской области, сообщает в воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков.

"К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью", - написал он в воскресенье на своей странице в телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

По его информации, также повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля.

Как добавил Гладков, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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