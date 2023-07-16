Девять населенных пунктов Белгородской области обстреляны за сутки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Девять населенных пунктов в четырех муниципалитетах Белгородской области подверглись обстрелам за минувшие сутки, пострадавших нет, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка - зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

По его данным, "в Борисовском районе под обстрел попала окраина села Козачье Рудченское - зафиксировано 10 прилетов". Никто не пострадал, разрушений нет.

"В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия", - написал губернатор.

Он добавил, что под обстрел также попала окраина поселка Прилесье. "Били из артиллерии - зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий", - сообщил Гладков.

"В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - два артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" - 12 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

По его информации, также один минометный снаряд был выпущен по хутору Мухин, никто не пострадал, в результате обстрела есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад.