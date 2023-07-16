Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Девять населенных пунктов Белгородской области обстреляны за сутки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Девять населенных пунктов в четырех муниципалитетах Белгородской области подверглись обстрелам за минувшие сутки, пострадавших нет, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка - зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

По его данным, "в Борисовском районе под обстрел попала окраина села Козачье Рудченское - зафиксировано 10 прилетов". Никто не пострадал, разрушений нет.

"В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия", - написал губернатор.

Он добавил, что под обстрел также попала окраина поселка Прилесье. "Били из артиллерии - зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий", - сообщил Гладков.

"В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - два артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" - 12 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

По его информации, также один минометный снаряд был выпущен по хутору Мухин, никто не пострадал, в результате обстрела есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Севастополя сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника

Один человек погиб при обстреле ВСУ "Градами" рынка в белгородском Шебекино

Путин заявил о праве РФ на зеркальный ответ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

Путин заявил о праве РФ на зеркальный ответ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

Минобороны РФ заявило о срыве атаки украинских дронов на объекты около Севастополя

Пробка при заезде на Крымский мост растянулась почти на тысячу машин

Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников

Пожар в пятиэтажном доме в Омске локализован

Пожар площадью 1,1 тыс. кв. м. произошел в многоквартирном доме в Омске

Пробка на Крымский мост в Кубани за час выросла в два раза

Пробка на Крымский мост в Кубани за час выросла в два раза

Что произошло за день: суббота, 15 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });