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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Глава Севастополя сообщил о попытке беспилотника 16 июля атаковать Балаклавскую ТЭС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Целью одного из беспилотников, которые в воскресенье атаковали Севастополь, была Балаклавская ТЭС, заявил в понедельник губернатор Михаил Развожаев.

"Была информация по беспилотнику, который атаковал Балаклавскую ТЭС. Это один из тех, которые подавлены были РЭБ, его нашли почти в километре от станции. Он застрял где-то в деревьях, детонировал в лесу", - сообщил Развожаев на аппаратном совещании.

Губернатор подчеркнул, что беспилотники не достигли целей.

По данным Минобороны РФ, утром 16 июля была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам в районе Севастополя.

Севастополь Михаил Развожаев
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