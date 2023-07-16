Путин заявил, что РФ не стоит отказываться от изучения захваченной в ходе СВО техники

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - У России есть своя высокоэффективная военная техника, но отказываться от возможности заглянуть внутрь трофейных вооружений, захваченных в ходе СВО, не стоит, считает президент РФ Владимир Путин.

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну, посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК), фрагмент которого выложил в своем телеграм-канале автор программы Павел Зарубин.

Как отметил президент, "у нас она (военная техника) есть, причем весьма эффективная". "Ну, скажем, взять танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - привел пример глава государства.

"Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал президент.