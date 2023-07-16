Путин заявил, что Украина не добилась успехов в ходе контрнаступления

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Украина не добилась успехов, пытаясь прорвать оборону России в ходе контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все попытки противника прорвать нашу оборону - а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отрывок которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава государства отметил, что положительно оценивает ход специальной военной операции.

"Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее", - сказал он.

Журналист уточнил у Путина, каковы дальнейшие задачи СВО.

"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", - ответил президент.