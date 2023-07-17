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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

В Кремле заявили о готовности регионов РФ к новым возможным атакам Украины

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что все соответствующие службы и ведомства РФ готовы к новым возможным атакам украинских властей в связи с последним терактом на Крымском мосту.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Разумеется, все соответствующие службы, ведомства, все работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима".

Представитель Кремля отметил при этом: "Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена на Крымском мосту, и об этом надо говорить, чтобы все об этом знали, что все это дело рук киевского режима".

"А мы все будем работать и сохранять собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", - добавил Песков.

ЧП на Крымском мосту

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Дмитрий Песков Украина Крымский мост
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