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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Песков заявил, что дополнительные меры безопасности на фоне ЧП на Крымском мосту не обсуждались

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - О дополнительных мерах безопасности в связи с терактом на Крымском мосту разговор пока не шел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, будут ли предприниматься такие меры в связи с произошедшим терактом, Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в понедельник.

"Мы знаем причину и мы знаем тех, кто стоит за этим терактом", - сказал Песков. По его словам, произошедшее потребует от всех, кто обеспечивает безопасность, собранности и дальнейшей работы.

"О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что меры безопасности постоянно совершенствуются.

"При этом вы знаете, что есть и туристическая нагрузка, вы знаете, что возникают очереди. Об этом заводили неоднократно речь на совещании у президента и говорилось о том, что главной задачей является обеспечение безопасности", - сказал Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос, каким будет ответ Москвы на подрыв Крымского моста. "Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться", - сказал он.

Дмитрий Песков Крымский мост
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