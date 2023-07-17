В АТОР сообщили, что часть туристов отменяют брони отелей Крыма на ближайшие даты

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Массовых аннуляций туров в Крым нет, но часть туристов отменяют бронирования отелей на ближайшие даты, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Аннуляций туров в Крым сегодня больше, чем в другие дни, но их нельзя назвать массовыми. Отменяют преимущественно туры, забронированные на ближайшие июльские даты. Туроператоры аннулируют брони без штрафов, предлагая полный возврат денежных средств или перенос сроков поездки в те же отели Крыма либо отели в Анапе, Геленджике и на других курортах Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что туристы с билетами на поезда продолжают въезжать на полуостров, поскольку железнодорожное сообщение работает.

"Для туристических автобусов открыта паромная переправа, а также продуман гибридный маршрут с проездом через мост электропоездами. Многие путешествуют в Крым на личных автомобилях. Те, кто сейчас стоит возле моста, на подъезде к нему или должен был выезжать сегодня-завтра, ждут новостей о сроках восстановительных работ и возможностях паромной переправы для легкового транспорта, а также возможном запуске реверсивного движения по мосту, чтобы определиться с дальнейшими действиями", - добавили в ассоциации.

По информации туроператоров, крупные отели Крыма подтвердили возможность бесплатного продления проживания на 1 или 2 суток.

Как отметили в АТОР, некоторые клиенты восстанавливают ранее аннулированные брони, так как проясняется ситуация с проездом. Есть и новые заявки на отели Крыма с заездами начиная со следующей недели и по сентябрь включительно.