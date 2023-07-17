Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В АТОР сообщили, что часть туристов отменяют брони отелей Крыма на ближайшие даты

В АТОР сообщили, что часть туристов отменяют брони отелей Крыма на ближайшие даты
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Массовых аннуляций туров в Крым нет, но часть туристов отменяют бронирования отелей на ближайшие даты, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В РоссииКрымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотникамиКрымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотникамиЧитать подробнее

"Аннуляций туров в Крым сегодня больше, чем в другие дни, но их нельзя назвать массовыми. Отменяют преимущественно туры, забронированные на ближайшие июльские даты. Туроператоры аннулируют брони без штрафов, предлагая полный возврат денежных средств или перенос сроков поездки в те же отели Крыма либо отели в Анапе, Геленджике и на других курортах Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что туристы с билетами на поезда продолжают въезжать на полуостров, поскольку железнодорожное сообщение работает.

"Для туристических автобусов открыта паромная переправа, а также продуман гибридный маршрут с проездом через мост электропоездами. Многие путешествуют в Крым на личных автомобилях. Те, кто сейчас стоит возле моста, на подъезде к нему или должен был выезжать сегодня-завтра, ждут новостей о сроках восстановительных работ и возможностях паромной переправы для легкового транспорта, а также возможном запуске реверсивного движения по мосту, чтобы определиться с дальнейшими действиями", - добавили в ассоциации.

По информации туроператоров, крупные отели Крыма подтвердили возможность бесплатного продления проживания на 1 или 2 суток.

Как отметили в АТОР, некоторые клиенты восстанавливают ранее аннулированные брони, так как проясняется ситуация с проездом. Есть и новые заявки на отели Крыма с заездами начиная со следующей недели и по сентябрь включительно.

АТОР Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ перед заседанием по ставке сообщил о росте инфляционных ожиданий почти на 1 п.п.

Хуснуллин сообщил, что железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали

Хуснуллин сообщил, что железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали

Военные назвали предварительной причиной крушения самолета Су-25 на Кубани отказ двигателя

Наличие близкого родственника-иностранца станет основанием для отказа в доступе к гостайне

Паромы через Керченский пролив принимают только грузовики

Паромы через Керченский пролив принимают только грузовики

Сервис МВД по проверке недействительных паспортов закрыт на время техработ

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления "зерновой сделки"

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления "зерновой сделки"

Песков констатировал, что в понедельник зерновая сделка фактически прекращена

Путин вечером в понедельник проведет совещание по ситуации на Крымском мосту

Путин вечером в понедельник проведет совещание по ситуации на Крымском мосту

Регулируемые цены на газ в РФ повышены на 8% с июля 2024 и еще на 8% - с июля 2025 г.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });