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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Суд попросили конфисковать имущество бывшего борца с коррупцией из МВД на 134 млн рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура направила в Гуковский городской суд Ростовской области иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова.

В сообщении надзорного ведомства речь идет об активах общей стоимостью около 134 млн рублей, в том числе шести объектах недвижимости, трех автомобилях, наличных деньгах и безналичных средствах. По версии следствия, он приобрел все это во время службы в МВД на доходы, законность которых не подтверждена, и оформлял эти активы на родственников.

Проверить Щитова решили, получив информацию о том, что он "является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств".

Сейчас Щитов проходит по делу о получении взяток.

МВД Генпрокуратура Ростовская область Николай Щитов
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