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В Думе одобрили поправку об использовании ФНБ для господдержки долгосрочных сбережений

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправку в Бюджетный кодекс (БК), по которой средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 2024 года могут направляться на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений.

Поправку ко второму чтению законопроекта (N375105-8) предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас средства ФНБ могут быть направлены на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, а также на обеспечение сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ в части обязательного пенсионного страхования.

Начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина Наталия Каменская в мае говорила, что источником софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений изначально был определен ФНБ, а затем было предложено использовать в качестве второго источника резерв Соцфонда России по ОПС. Решение по данному вопросу пока не принято, отмечала она.

Ранее в июле президент Владимир Путин подписал закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Принятый закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024-2026 гг. с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тыс. руб. в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет. Данный срок может быть продлен по решению правительства.

Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год: при доходе до 80 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов; при доходе от 80 тыс. до 150 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 2 руб. взносов; при доходе свыше 150 тыс. рублей - 1 руб. софинансирования на 4 руб. взносов. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тыс. рублей в год.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет. По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет). Также предусмотрена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в том случае, если размер пожизненной выплаты составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Госдума
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