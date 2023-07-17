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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Минфин отказался выводить энергокомпании с госдолей от 20% из-под windfall tax

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минфин не поддерживает поправку главы комитета энергетики Госдумы Павла Завального о выводе из-под действия windfall tax компаний электроэнергетической сферы с долей госучастия более 20%, сообщил в комитете по бюджету Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов.

В ходе заседания комитета поправка была отклонена.

Ранее об аналогичном исключении правительство попросил министр энергетики Николай Шульгинов, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием соответствующего письма, направленного 28 июня. По его словам, Минэнерго аргументировало свою позицию тем, что в отрасли электроэнергетики ряд видов деятельности осуществляется по регулируемым государством тарифам, а часть прибыли учитывается государством как источник финансирования инвестпрограмм в следующих периодах регулирования.

Государство уже получила часть прибыли таких компаний в виде дивидендов, а также определила долгосрочные цели использования прибыли, сохраненной внутри компании, пересказывает источник "Интерфакса" доводы Минэнерго.

Исходя из ставки налога в 10%, ведомство оценило нагрузку на компании с обозначенной выше долей госучастия в 21,8 млрд рублей. Большая часть приходится на "Росэнергоатом" - 9,7 млрд рублей, "Интер РАО" - 5,2 млрд рублей, "Россети" - 3,3 млрд рублей, приводит данные источник.

Поправки в Налоговый кодекс, которыми вводится разовый сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 гг., формально вступят в силу только с 1 января 2024 года, но в законопроекте прописан серьезный стимул к досрочной, еще в 2023 г., уплате windfall tax. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг., налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., при этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Минфин Алексей Сазанов Интер РАО Николай Шульгинов Минэнерго Госдума Павел Завальный
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