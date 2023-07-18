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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Тверской завод ТМХ начнет выпуск 2-этажных вагонов с российской тормозной системой

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в "Трансмашхолдинг", ТМХ) до конца 2023 года начнет выпускать двухэтажные вагоны с отечественной тормозной системой, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

ТВЗ занимался импортозамещением зарубежной тормозной системы и в результате представил на испытания тележки с тормозной системой отечественного производителя и двухэтажные пассажирские вагоны в новом исполнении.

Новые тормоза были протестированы, а результаты оценены приемочной комиссией, в состав которой вошли представители Федеральной пассажирской компании, "ТМХ Инжиниринг", компаний-поставщиков и проводивших испытания организаций (Тверского института вагоностроения и Всероссийского научно-исследовательского институт гигиены транспорта).

"Члены комиссии положительно оценили результаты испытаний вагонов с отечественным тормозным оборудованием", - отметили в пресс-службе.

Производство двухэтажных вагонов началось на ТВЗ 10 лет назад. Они выпускаются в вариациях с двух- и четырехместными купе. Штабной вагон рассчитан на 50 мест, в том числе имеется купе для маломобильных пассажиров. Для удобства инвалидов-колясочников вагон оборудован специальным подъемным устройством.

Служебное отделение штабного вагона оснащено системой межвагонной связи, средствами оповещения, пультом управления системами вагона, пожарным приемно-контрольным прибором установки пожарной сигнализации и пожаротушения.

"Тверской вагоностроительный завод" - крупнейший в России производитель пассажирских вагонов. По итогам 2022 года выручка предприятия выросла на 19,2% - до 67,313 млрд рублей, чистый убыток составил 7,64 млрд рублей (рост в 2,6 раза).

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в стране производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

ТМХ Трансмашхолдинг Тверская область ТВЗ
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