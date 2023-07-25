"Трансмашхолдинг" и RVNL подписали соглашение по поставке поездов для железных дорог Индии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели.

Оно предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии.

Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская - 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта 2023 года.

Подвижной состав должен быть произведен на территории Индии в городе Латур (штат Махараштра) в течение пяти лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет.

Следующий этап реализации проекта - подписание контракта с "Индийскими железными дорогами".

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель современного моторвагонного подвижного состава. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры "ТМХ Инжиниринг" и "Центр двигателестроения ТМХ", подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1 300 сотрудников.

О подписании соглашения премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

"Хотел бы воспользоваться Вашим присутствием сегодня, визитом, с тем чтобы доложить о том, что наша компания - Трансмашхолдинг - осуществляет не только развитие внутри России, но и на зарубежных рынках. у нас вчера состоялось, я бы сказал, судьбоносное событие - создано совместное предприятие с Индией", - сказал Липа.

Он отметил, что компания совместно с коллегами из индийских железных дорог выиграли тендер на сумму 6,5 млрд евро.

"Для нас это выход первый раз в республику Индия, очень большую поддержку нам оказывает министерство иностранных дел, министерство промышленности и торговли России. И для нас это очень большие перспективы открывает к международному сотрудничеству", - сказал гендиректор компании.

Мишустин, поздравив компанию, отметил, что это результат кропотливой и многолетней работы. "Конечно необходимо сконцентрировать весь научный, технологический потенциал и промышленный, чтобы заказ выполнить и посмотреть на новые рынки, где можно работать. В добрый путь", - сказал премьер.

В ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода Мишустин заявил, что без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях беспрецедентного санкционного давления России будет трудно выполнить стоящие перед страной задачи. Он также поблагодарил коллектив завода за труд.