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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В курской Елизаветовке начался пожар после обстрела

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны деревни Елизаветовки в Глушковском районе.

"Зафиксировано четыре прилета. Повреждения получили два домовладения <...> Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание. Пожар потушен", - написал он в Telegram.

Территория Курской области граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам. С 11 апреля 2022 года в регионе введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Украина Курская область Елизаветовка
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