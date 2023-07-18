В курской Елизаветовке начался пожар после обстрела

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны деревни Елизаветовки в Глушковском районе.

"Зафиксировано четыре прилета. Повреждения получили два домовладения <...> Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание. Пожар потушен", - написал он в Telegram.

Территория Курской области граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам. С 11 апреля 2022 года в регионе введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.