Песков заявил, что меры в ответ на теракт на Крымском мосту пока разрабатываются

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что ответные меры на теракт на Крымском мосту еще разрабатываются.

На вопрос журналистов, готовы ли предложения для президента по ответу на теракт на Крымском мосту и мерам по усилению его безопасности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Они еще вырабатываются".

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть моста. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.